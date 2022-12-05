В Рязани с наркотиками задержали жителя Сочи

При нем были свертки с 31 граммом наркотиков.

В Рязани житель Сочи сбывал наркотики через интернет-магазин. Подробности задержания злоумышленника в понедельник, 5 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранителям стало известно, что 44 летний житель Сочи некоторое время назад прибыл в Рязань по заданию куратора интернет-магазина, на который он работал. Мужчина снял квартиру в доме на Солотчинском шоссе, в котором позднее сотрудник УНК УМВД провели обыск. Там они обнаружили свертки с 31 граммом наркотиков синтетического происхождения.

Вместе с наркодилером в квартире жила 34-летняя знакомая из иностранного государства. Вместе с ним она употребляла наркотики.

В отношении сочинца возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу. Проводится расследование.