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В Рязани пройдет этап PARI Кубка Содружества по биатлону
По словам президента СБР Виктора Майгурова, соревнования по биатлону впервые будут проводиться на таком уровне, так как на старт выйдут призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка мира, лучшие биатлонисты России и Белоруссии.

В Рязани пройдет этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования пройдут с 24 по 25 декабря на биатлонном комплексе ГАУ РО «СШ «Алмаз». Планируется, что в них примут участие Логинов, Цветков, Латыпов, Бабиков, Алимбекова, Смольский и многие другие биатлонисты.

По словам президента СБР Виктора Майгурова, соревнования по биатлону впервые будут проводиться на таком уровне, так как на старт выйдут призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка мира, лучшие биатлонисты России и Белоруссии.

«И у наших болельщиков есть уникальная возможность стать непосредственными участниками этого события, которое СБР и местные организаторы готовили несколько месяцев», — добавил Майгуров.