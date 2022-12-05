В Рязани пройдет этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования пройдут с 24 по 25 декабря на биатлонном комплексе ГАУ РО «СШ «Алмаз». Планируется, что в них примут участие Логинов, Цветков, Латыпов, Бабиков, Алимбекова, Смольский и многие другие биатлонисты.
По словам президента СБР Виктора Майгурова, соревнования по биатлону впервые будут проводиться на таком уровне, так как на старт выйдут призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка мира, лучшие биатлонисты России и Белоруссии.
«И у наших болельщиков есть уникальная возможность стать непосредственными участниками этого события, которое СБР и местные организаторы готовили несколько месяцев», — добавил Майгуров.