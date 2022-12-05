В Рязани капремонт крыш на шести домах завершат до 20 декабря

Речь идет о шести объектах: улице 3-й Новопавловский проезд, дом № 18, улица Октябрьский городок, дом № 7, улица Керамзавода, дом № 29 и дом № 32, улица Нахимова, дом № 2б, поселок Мехзавода, дом № 22.

В Рязани капремонт крыш на шести домах завершат до 20 декабря. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Речь идет о шести объектах: улице 3-й Новопавловский проезд, дом № 18, улица Октябрьский городок, дом № 7, улица Керамзавода, дом № 29 и дом № 32, улица Нахимова, дом № 2б, поселок Мехзавода, дом № 22. Ранее по указанным адресам были сорваны сроки проведения капремонта. После этого городские власти начали контролировать ход работ.

В настоящее время работы продолжены. На крышах этих домов полностью завершили укладку утеплителя и асфальтового слоя, а по четырем адресам рабочие укладывают 1-й слой рулонного покрытия, по остальным — работы начнутся с 8 декабря.

Ремонт ведется непрерывно и находится под контролем ответственных специалистов, заверили в горадминистрации.