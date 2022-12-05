В России предложили запретить онлайн-продажу электронных сигарет

В России предложили запретить онлайн-продажу электронных сигарет. Соответствующую идею озвучил руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщило RT.

Письмо он отправил на мся главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В документе депутат ссылается на СМИ, которые освещали темы гибели детей из-за курения электронных сигарет. Сами производители неоднократно уверяли, что электронные сигареты намного безопаснее обычных. Однако многие эксперты утверждают, что это не так. Это также подтверждают медицинские исследования — электронные сигареты повреждают легкие, провоцируют симптомы астмы и оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Вместе с тем Хамзаев заявил, что сейчас в России запрещена онлайн-торговля обычными табачными изделиями, а электронные и дополнения к ним можно заказать с доставкой на крупных маркетплейсах.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Подмосковье восьмиклассник скончался после курения электронной сигареты. Подобная трагедия случилась в Бердске.