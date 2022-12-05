В РНПК прошло посвящение молодых специалистов в нефтяники

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в «НК «Роснефть», торжественно приняла в свои ряды 21 нового нефтяника. Нефтезавод стал для них первым местом работы.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в «НК „Роснефть“, торжественно приняла в свои ряды 21 нового нефтяника. Это операторы технологических установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химического анализа, прибористы и специалисты по закупке услуг. Нефтезавод стал для них первым местом работы.

Новобранцев поздравили руководители завода и их наставники. Церемонию посвящения открыл главный инженер АО „РНПК“ Кирилл Язев.

„Наш завод — это постоянное обновление производства, внедрение новых технологий, работа над повышением операционной эффективности. У РНПК большие планы по развитию, модернизации производства, строительству новых комплексов установок, на которых как раз вам и предстоит работать в ближайшем будущем. Добро пожаловать“ в нашу трудовую семью. Вы должны сделать все, чтобы набраться опыта, стать профессионалами, стать нашей достойной сменой», — поздравил он молодых нефтяников.

Многие из новобранцев проходили производственную и преддипломную практику в подразделениях нефтезавода, поэтому посвящение в нефтяники для них было важным и долгожданным событием.

Кульминацией церемонии посвящения стало традиционное произнесение клятвы на верность профессии и помазание нефтью. Молодые специалисты пообещали повышать свой профессиональный уровень, стремиться к успеху и вносить достойный вклад в укрепление нефтяной отрасли.

Для новых нефтяников и их наставников подготовили насыщенную программу, в рамках которой прошло командообразующее мероприятие «Энергия молодых — энергия будущего» с элементами интеллектуальной игры.

На мероприятии также наградили лучших наставников и наиболее инициативных молодых специалистов второго и третьего года развития.

Рязанская НПК уделяет значительное внимание подготовке кадров и при приеме на работу молодежи реализует корпоративную программу поддержки молодых специалистов: за каждым новобранцем закрепляют наставника, который в течение трех лет обучает и погружает в профессию, в работу, отвечает на многочисленные производственные вопросы, знакомит с коллективом.

Церемония посвящения в нефтяники является для новых сотрудников важным инструментом адаптации. Наиболее инициативные из них войдут в Совет молодых специалистов, который также содействует развитию новых работников, в том числе поддерживает их участие в научно-технических конференциях.