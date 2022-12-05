В мэрии отреагировали на жалобы рязанцев из-за скользких тротуаров

По поручению мэра Елены Сорокиной, теперь коммунальщики лучше будут посыпать пешеходные дорожки и остановки противогололедными средствами.

В мэрии прошло еженедельное совещание, посвященное зимней уборке областного центра. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба горадминистрации.

На рабочем совещании глава администрации Елена Сорокина подчеркнула, что на прошлой неделе поступало много обращений от жителей, связанных с уборкой от снега и наледи Московского района. Она поручила уделять особое внимание пешеходным дорожкам и остановкам общественного транспорта при проведении противогололедной обработки.

Также мэр поручила коммунальщикам подготовиться к устранению последствий непогоды, а на предприятиях энергетического блока обеспечить круглосуточную работу дежурных бригад.