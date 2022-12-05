В Александро-Невском районе «Рено» въехала в фуру, водитель погиб

Авария произошла в субботу, 3 декабря, в 14:10 на 322 километре трассы Р-22 «Каспий».

В Александро-Невском районе Renault въехала в фуру, водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 3 декабря, в 14:10 на 322 километре трассы Р-22 «Каспий».

54-летний житель Пензенской области на Renault Duster столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком Merсedes Benz с полуприцепом, которым управлял 40-летний водитель.

От полученных травм водитель Renault умер на месте ДТП. Проводится проверка.