Судебные приставы изъяли «Рено» у рязанца за долги по штрафам

На него было заведено более 1500 исполнительных производств по штрафам ГИБДД.

В Рязани судебные приставы изъяли автомобиль у мужчины. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба УФСПП России по Рязанской области.

В отношении рязанца было заведено более 1500 исполнительных производств по штрафам ГИБДД. Из-за этого мужчина долгое время прятал свой автомобиль Renault от судебных приставов-исполнителей. Однако сотрудники органов принудительного исполнения завели розыскное дело на иномарки, после чего нашли и арестовали его. После ареста автомобиль изъяли на спецстоянку, чтобы избежать повторного укрывательства.

Если рязанец не оплатит все задолженности, автомобиль передадут для принудительной реализации.