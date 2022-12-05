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Сенатор Клишас рассказал о возможных ограничениях для уехавших за границу россиян
Как отметил Клишас, ограничения для работы из-за границы нужно ввести для «чувствительных сфер экономики», например, транспортная безопасность и госсектор.

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас рассказал «Ведомостям», что для россиян, которые уехали из страны с началом частичной мобилизации, могут разработать меры, которые сделают их нахождение за границей «менее комфортными».

Клишас пояснил, что речь идет об ограничении схем, когда россияне работают за рубежом, а деньги получают из России. В таком случае, по словам сенатора, также неясно, платят ли они налоги. Он допустил соответствующее изменение законодательства, но не уточнил, о каких именно нормативных актах идет речь.

Как отметил Клишас, ограничения для работы из-за границы нужно ввести для «чувствительных сфер экономики», например, транспортная безопасность и госсектор.

Ранее в Госдуме предложили изымать у россиян брошенные на границе автомобили, а эксперты сообщили, что уехавшие за рубеж россияне рискуют потерять право на налоговый вычет.