Минспорт Рязанской области, Рязанская региональная федерация закаливания и зимнего плавания, а также клубы закаливания и зимнего плавания Рязанской и Московской областей пригласили рязанцев и гостей города на II фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода — 2022», который пройдет 10 декабря на Рюминском пруду (улица Спортивная, сооружение 19).
Программа:
9:00 — 10:45 — регистрация участников;
11:00 — 11:20 — церемония открытия фестиваля;
11.20 — 14.00 Работа площадок и мастер-классов;
14:00 — общие заплывы для «новичков»;
14:30 — 15.00 — закрытие фестиваля.
В рамках фестиваля будут работать площадки:
- закаливание с детства;
- техника марафонского плавания в ледяной воде 300 метров;
- показательные заплывы, эстафета 4×25;
- техника обливания ледяной водой;
- закал-бег на 500 метров;
- водное поло;
- испытание холодоустойчивостью;
- поднятие гири;
- термопроцедуры;
- общие заплывы для новичков;
- история закаливания и зимнего плавания в Рязани.
Гостей праздника ждут показательные заплывы моржей «Эстафета 4×25», а также розыгрыши призов и приятные сюрпризы от организаторов мероприятия.