Рязанцев пригласили на II областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода — 2022»

Гостей праздника ждут показательные заплывы моржей «Эстафета 4×25», а также розыгрыши призов и приятные сюрпризы от организаторов мероприятия.

Минспорт Рязанской области, Рязанская региональная федерация закаливания и зимнего плавания, а также клубы закаливания и зимнего плавания Рязанской и Московской областей пригласили рязанцев и гостей города на II фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода — 2022», который пройдет 10 декабря на Рюминском пруду (улица Спортивная, сооружение 19).

Программа:

9:00 — 10:45 — регистрация участников;

11:00 — 11:20 — церемония открытия фестиваля;

11.20 — 14.00 Работа площадок и мастер-классов;

14:00 — общие заплывы для «новичков»;

14:30 — 15.00 — закрытие фестиваля.

В рамках фестиваля будут работать площадки:

закаливание с детства;

техника марафонского плавания в ледяной воде 300 метров;

показательные заплывы, эстафета 4×25;

техника обливания ледяной водой;

закал-бег на 500 метров;

водное поло;

испытание холодоустойчивостью;

поднятие гири;

термопроцедуры;

общие заплывы для новичков;

история закаливания и зимнего плавания в Рязани.

Гостей праздника ждут показательные заплывы моржей «Эстафета 4×25», а также розыгрыши призов и приятные сюрпризы от организаторов мероприятия.