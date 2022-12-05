Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине

Президент Владимир Путин посетил Крымский мост. Кадры в понедельник, 5 декабря, опубликовало РИА Новости.

Глава государства поговорил со строителями моста. После этого он сел за руль и лично проехал по мосту. О ремонтных работах Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.