Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, чтобы установить прожиточный минимум в 2023 году в размере 14 325 рублей. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем самым в России приостановят действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в России», чтобы установить прожиточный минимум на 2023-2024 годы. Исходя из прогнозируемой границы бедности в 2023 году прожиточный минимум составит 14 375 рублей, а в 2024 — 15 049.

В 2022 году величина прожиточного минимума составляла 13 919 рублей.