Прокурором Сараевского района назначили старшего советника юстиции Дмитрия Севостьянова

Приказ об этом подписал генпрокурор Российской Федерации.

Прокурором Сараевского района назначили старшего советника юстиции Дмитрий Севостьянова. Соответствующий приказ 29 ноября подписал генпрокурор России.

Дмитрий Севостьянов родом из Ухолова. Он учился в юридическом институте МВД во Владимире, затем работал дознавателем, а после — следователем. В 2002 году получил второе высшее юридическое образование, окончив заочно Рязанский филиал Московского университета МВД.

До назначения на должность прокурора Сараевского района Севостьянов возглавлял прокуратуру Пронского района.