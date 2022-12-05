Певцу Григорию Лепсу грозит уголовный срок за драку в Санкт-Петербурге

Перед конфликтом в баре Лепс, выступая в Ледовом дворце, швырнул микрофон об сцену и покинул зал.

Певцу Григорию Лепсу грозит уголовный срок за драку в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила Readovka со ссылкой на юриста пострадавшего петербуржца.

Певец выступал в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Там он швырнул микрофон об сцену и покинул зал, сославшись позже на плохое самочувствие. После этого артист пошел в один из баров города, где он и его охранники подрались с посетителем заведения.

Сам пострадавший заявил, что причиной драки стал его отказ играть в нарды с российским певцом на десять тысяч долларов. После этого началась словесная перепалка и Лепс отвесил мужчине оплеуху. Затем компания мужчин вышла на улицу, а там охранники и Лепс накинулись на мужчину. После драки у пострадавшего диагностировали перелом носа. Лепс перед ним пока не извинился.

Юрист мужчины заявил, что за подобное поведение артисту может грозить до пяти лет тюрьмы.

«Мы видим в этой драке вторую часть статьи 112 УК РФ „Причинение средней тяжести вреда здоровью“, это до пяти лет лишения свободы. Ждем каких-то извинений и действий от самого Лепса», — заявил он.

Также известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» после драки с участием певца.