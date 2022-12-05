Опубликовано видео с места задержания на площади Ленина

В понедельник, 5 декабря, в центре города оперативники задержали нескольких человек.

Опубликовано видео с места задержания на площади Ленина. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислал очевидец.

В понедельник, 5 декабря, в центре города оперативники задержали нескольких человек. Очевидцы сообщили, что силовики остановили серый Hyundai на безопасном «островке» дороги около памятника Ленину. Из машин вывели двух человек, заломали руки и прислонили к машине. Позже их увезли.

В полиции прокомментировали инцидент.