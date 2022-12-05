Губернатор Саратовской области сообщил, что в жилых кварталах Энгельса не было ЧП

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Энгельсе упал неизвестный беспилотник. Пострадали два человека.

Губернатор Саратовской области сообщил, что в жилых кварталах Энгельса не было Ч. П. Об этом Роман Бусаргин написал в своем Telegram-канале.

Бусаргин отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала, а информацию по происшествиях на военных объектах проверяют силовые структуры.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Энгельсе упал неизвестный беспилотник. Пострадали два человека.