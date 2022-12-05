Губернатор Саратовской области сообщил, что в жилых кварталах Энгельса не было ЧП
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Энгельсе упал неизвестный беспилотник. Пострадали два человека.
Губернатор Саратовской области сообщил, что в жилых кварталах Энгельса не было
Бусаргин отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала, а информацию по происшествиях на военных объектах проверяют силовые структуры.
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Энгельсе упал неизвестный беспилотник. Пострадали два человека.