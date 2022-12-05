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Директором рязанского «политеха» стал Валерий Емец
До 22 сентября Валерий Емец занимал пост министра соцзащиты населения региона.

Директором рязанского «политеха» стал Валерий Емец. Об этом пишет издание «Вид Сбоку».

До 22 сентября Валерий Емец занимал пост министра соцзащиты населения региона. Он назначен директором рязанского филиала Московского политехнического университета с 6 декабря.

Ранее сообщалось, что врио директора «политеха» назначили Рината Идрисова.

Бывший директор «политеха» Игорь Мурог назначен исполняющим обязанности ректора РГУ имени Есенина.