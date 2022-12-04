В Шиловском районе легковушка снесла фонарный столб
В Шиловском районе в воскресенье, 4 декабря, легковой автомобиль врезался в мачту освещения. В результате аварии машина вылетела с трассы и повалила столб.
В Шиловском районе в воскресенье, 4 декабря, легковой автомобиль врезался в мачту освещения. В результате аварии машина вылетела с трассы и повалила фонарный столб. Видео с места ДТП опубликовано в группе «Подслушано Шилово».
«Перед поворотом на РЭС авария», — сообщается в посте.
Выясняется официальная информация о случившемся.