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В Шиловском районе легковушка снесла фонарный столб
В Шиловском районе в воскресенье, 4 декабря, легковой автомобиль врезался в мачту освещения. В результате аварии машина вылетела с трассы и повалила столб.

В Шиловском районе в воскресенье, 4 декабря, легковой автомобиль врезался в мачту освещения. В результате аварии машина вылетела с трассы и повалила фонарный столб. Видео с места ДТП опубликовано в группе «Подслушано Шилово».

«Перед поворотом на РЭС авария», — сообщается в посте.

Выясняется официальная информация о случившемся.