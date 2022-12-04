В Рязанской области 5 декабря ночью ожидается до -18 градусов
В Рязанской области в понедельник, 5 декабря, температура воздуха ночью составит −18…−13, днем −12…−7 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 5 декабря, температура воздуха ночью составит −18…−13, днем −12…−7 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 2-7 м/с.