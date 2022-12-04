В работе «ВКонтакте» случился сбой

Ряд пользователей пожаловался на трудности с отправкой и получением сообщений в соцсети «Вконтакте» в воскресенье, 4 декабря.

Ряд пользователей пожаловался на трудности с отправкой и получением сообщений в соцсети «Вконтакте» в воскресенье, 4 декабря. Это следует из данных детектора сбоев от Brand Analytics .

По состоянию на 19:48 на сервисе зарегистрировали около 150 жалоб.

В основном пользователи недовольны отсутствием работы приложения, часть столкнулась с трудностями при отправке и получении сообщений.