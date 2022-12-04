В Подмосковье 14-летнюю девочку заподозрили в убийстве младшего брата

В Московской области в квартире нашли тело шестилетнего ребенка. Тело мальчика в окровавленной кровати обнаружили родители по возвращении домой в субботу, 3 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В Московской области в квартире нашли тело шестилетнего ребенка. Тело мальчика в окровавленной кровати обнаружили родители по возвращении домой в субботу, 3 декабря, пишут « Известия » со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, мужчина вместе с женой уехали из дома, где их 14-летняя дочь осталась с шестилетним братом. Родители вернулись поздно ночью и нашли тело младшего ребенка.

По предварительным данным, в убийстве подозревают сестру.

На месте преступления работают следователи. Проводятся необходимые экспертизы.