В Новую Каховку доставили гуманитарную помощь из Рязанской области
В Новую Каховку Херсонской области привезли гуманитарную помощь из Рязанской области. Чтобы помочь в восстановлении города, туда доставили четыре грузовика со строительными материалами.
В Новую Каховку Херсонской области привезли гуманитарную помощь из Рязанской области. Чтобы помочь в восстановлении города, туда доставили четыре грузовика со строительными материалами. Об этом сообщается в телеграм-канале
Рязанцы помогают жителям Новой Каховки с лета. Гуманитарную помощь в виде продуктов, лекарств и других необходимых предметов передают регулярно.
Также в городе работали медики, специалисты в области строительства и ЖКХ, прибывшие из Рязани.