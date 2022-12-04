В Новую Каховку доставили гуманитарную помощь из Рязанской области

В Новую Каховку Херсонской области привезли гуманитарную помощь из Рязанской области. Чтобы помочь в восстановлении города, туда доставили четыре грузовика со строительными материалами.

В Новую Каховку Херсонской области привезли гуманитарную помощь из Рязанской области. Чтобы помочь в восстановлении города, туда доставили четыре грузовика со строительными материалами. Об этом сообщается в телеграм-канале «Главное в Каховке и Новой Каховке».

Рязанцы помогают жителям Новой Каховки с лета. Гуманитарную помощь в виде продуктов, лекарств и других необходимых предметов передают регулярно.

Также в городе работали медики, специалисты в области строительства и ЖКХ, прибывшие из Рязани.