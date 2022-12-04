В Нижневартовске из-за взрыва газа обрушились два этажа дома

В Нижневартовске произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке, обрушились два этажа подъезда. В результате инцидента пострадали как минимум два человека, у них ожоги, сообщает ТАСС в воскресенье, 4 декабря.

В Нижневартовске произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке, обрушились два этажа подъезда. В результате инцидента пострадали как минимум два человека, у них ожоги, сообщает ТАСС в воскресенье, 4 декабря.

ЧП произошло на улице Мира, обрушились второй и третий этажи.

«По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома», — рассказали в экстренных службах.

Стало известно о погибших.