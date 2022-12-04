В Москве задержали предполагаемого убийцу женщины на парковке

В Москве задержали бывшего супруга женщины, чье тело с огнестрельным ранением нашли в автомобиле. Его подозревают в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Р. Ф. Юлия Иванова.

В Москве задержали бывшего супруга женщины, чье тело с огнестрельным ранением нашли в автомобиле. Его подозревают в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Р. Ф. Юлия Иванова.

«Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы. Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сказала Иванова.

По предварительным данным, 65-летний мужчина рассказал о событиях преступления.

Момент убийства женщины попал на видео. Кадры с места преступления опубликовала прокуратура.

Напомним, тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки.