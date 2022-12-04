В Магадане ребенка в детском саду убило глыбой льда

Упавшая с крыши детсада снежная глыба убила восьмилетнего мальчика в Магадане, сообщает Telegram-канал «Магадан ЧП».

Упавшая с крыши детсада снежная глыба убила восьмилетнего мальчика в Магадане, сообщает Telegram-канал «Магадан ЧП».

Трагедия произошла в детсаду № 58 в воскресенье, 4 декабря. Снежная масса с сосулями сошла с кровли здания.

Выясняются обстоятельства происшествия. На месте работают пожарно-спасательный отряд и бригада скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело.

Метель обрушилась на Магаданскую область еще 30 ноября, из-за двух снежных циклонов ввели режим чрезвычайной ситуации.