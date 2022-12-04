В Магадане ребенка в детском саду убило глыбой льда
Упавшая с крыши детсада снежная глыба убила восьмилетнего мальчика в Магадане, сообщает Telegram-канал «Магадан ЧП».
Упавшая с крыши детсада снежная глыба убила восьмилетнего мальчика в Магадане, сообщает Telegram-канал «Магадан ЧП».
Трагедия произошла в детсаду № 58 в воскресенье, 4 декабря. Снежная масса с сосулями сошла с кровли здания.
Выясняются обстоятельства происшествия. На месте работают пожарно-спасательный отряд и бригада скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело.
Метель обрушилась на Магаданскую область еще 30 ноября, из-за двух снежных циклонов ввели режим чрезвычайной ситуации.