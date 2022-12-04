В Канищеве загорелась квартира в девятиэтажке
В Рязани в воскресенье, 4 декабря, загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Интернациональной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязани в воскресенье, 4 декабря, загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Интернациональной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 18:22. Загорелась двухкомнатная квартира, огонь охватил комнату.
Площадь пожара составила 10 кв. м.
Спасен 1 человек, эвакуировали 30 жильцов. Пострадали два человека.
На место выезжали 4 автомобиля, 15 человек.