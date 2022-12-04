Школьницу задержали за избиение до смерти младшего брата в Подмосковье

В Подмосковье 14-летнюю школьницу задержали по подозрению в убийстве младшего брата. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.

В Подмосковье 14-летнюю школьницу задержали по подозрению в убийстве младшего брата. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.

По данным ведомства, в воскресенье, 4 декабря, сестра забила до смерти своего младщего брата в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа.

Родители и подозреваемая допрошены. Также допросят педагогов и школьного психолога.

Напомним, родители нашли тело шестилетнего сына в окровавленной кровати.