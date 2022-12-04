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Россиянам рассказали о повышении тарифов в поездах
«Федеральная пассажирская компания» (входит в холдинг РЖД) с января 2023 года повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Федеральная пассажирская компания» (входит в холдинг РЖД) с января 2023 года повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Тариф в плацкарте и общих вагонах для ФПК определяет ФАС, а в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) его устанавливает сама компания. Цена билета в поездах дальнего следования складывается из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика.

Тарифы на перевозки пассажиров в купе, вагонах СВ и класса «люкс» поездов «ФПК» с 1 января будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года. При этом в 95% вагонов категории купе, СВ и «люкс» сейчас применяется система динамического ценообразования — стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января согласно решению ФАС также будут проиндексированы на 8,1%.