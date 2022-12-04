При пожаре в поселке Ласково пострадал 64-летний мужчина

Во время пожара в частном доме в поселке Ласково Рязанского района пострадал мужчина 1958 года рождения, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Во время пожара в частном доме в поселке Ласково Рязанского района пострадал мужчина 1958 года рождения, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 3 декабря, в 21:35. В 23:00 пожар локализовали на площади около 180 кв. м. В 23:57 открытое горение ликвидировали, в 0:34 потушили полностью.

На месте работали 24 человека, 7 единиц техники.

Напомним, видео с места пожара появилось в соцсетях.