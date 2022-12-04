Под Рязанью похоронили погибшего на Украине военного Кирилла Сухинина
В Рязанской области простились с погибшим на Украине военнослужащим Кириллом Сухининым. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на родственников рядового.
В Рязанской области простились с погибшим на Украине военнослужащим Кириллом Сухининым. Об этом сообщает «
Прощание прошло в субботу, 3 декабря. Рядовой Кирилл Сухинин погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей в деревне Ровное Рязанского района. На церемонии присутствовали в том числе представители власти района и области.
Как рассказали родные, военный отслужил срочную, приезжал в отпуск и ушел служить по контракту в морскую пехоту.
Кириллу Сухинину было 20 лет, он погиб 10 сентября. Награжден Орденом мужества посмертно.