Кадыров сообщил о зачистке ОМОНа на территориях в Запорожской области

Бойцы подразделений ОМОН успешно зачистили от противника населенный пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бойцы подразделений ОМОН успешно зачистили от противника населенный пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что зачистки в Запорожской области идут в планомерном режиме.

«В этот раз бойцы ОМОНа „Ахмат-Крепость“ (на транспорте) и ОМОНа „Ахмат-Грозный“ максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская», — написал Кадыров.

По словам Кадырова, бойцы ОМОН при зачистках объектов действуют аккуратно и быстро, чтобы избежать потерь и снизить ущерб для инфраструктуры. Почти на всех объектах бойцы находят схроны с оружием и боеприпасами, добавил он, и подчеркнул необходимость этих спецмероприятий.

Напомним, ранее Кадыров заявил о задержании диверсантов в Херсонской области.