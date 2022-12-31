В Ряжске при пожаре в доме погибли мужчина и женщина
В Ряжске в субботу, 31 декабря, загорелся дом. Погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Ряжске в субботу, 31 декабря, загорелся дом. Погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила в 7:20. Загорелся одноэтажный кирпичный дом.
Погибли два человека: 83-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Площадь пожара составила 35 кв. м. Устанавливаются причина ЧП и ущерб.
На место выезжали два автомобиля, шесть человек.