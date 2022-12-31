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В Рязанской области продлили метеопредупреждение о мокром снеге и тумане
Для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

До конца суток 31 декабря, ночью и утром 1 января на территории области сохранятся осадки: снег, мокрый снег, дождь.

Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В отдельных районах ожидается туман видимостью 200-500 м.