В Рязанской области 1 января потеплеет до +5 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 1 января, температура воздуха ночью составит −3…+2, днем 0…+5 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 1 января, температура воздуха ночью составит −3…+2, днем 0…+5 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно дождь.
Ночью местами будет гололед, налипание мокрого снега. Гололедица, местами сильная.
Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы достигнут 12-17 м/с.