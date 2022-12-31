В Москве мужчину убили под мостом в парке «Зарядье»
Москвича убили под мостом в парке «Зарядье». Об этом сообщает Mash в субботу, 31 декабря.
Москвича убили под мостом в парке «Зарядье». Об этом сообщает Mash в субботу, 31 декабря.
Предварительно, мужчина снимал припаркованные автомобили на Москворецкой набережной. В какой-то момент к нему подошел 28-летний незнакомец, между ними произошел конфликт.
По данным телеграм-канала, убийца нанес жертве 16 ударов ножом. Злоумышленника задержали на месте сотрудники московского ОМОНа Росгвардии.
Жертвой оказался 33-летний сотрудник Московской административной дорожной инспекции. Что стало причиной конфликта, выясняют правоохранители.