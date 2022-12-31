СК: пожар с двумя погибшими в Ряжске случился из-за неосторожного обращения с огнем

Предварительная причина пожара в Ряжске, в результате которого погибли два человека, — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Предварительная причина пожара в Ряжске, в результате которого погибли два человека, — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Скопинский МСО проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек.

По предварительным данным, 31 декабря в одном из частных домов на улице Мичуринской произошел пожар, в результате которого погибли женщина 1939 года рождения и ее сын 1974 года рождения, проживавшие в этом доме. Установлено, что мужчина при жизни злоупотреблял спиртным, имел привычку курить в доме.

Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее о пожаре с двумя погибшими сообщили в региональном ГУ МЧС.