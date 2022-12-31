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Шойгу: наша победа, как и Новый год, неотвратима
Минобороны Р. Ф. опубликовало новогоднее поздравление министра обороны Сергея Шойгу. Он поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм.

Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны Сергея Шойгу. Он поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год, неотвратима!» — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что в 2022-м году на долю России выпали серьезные испытания, а новый год приходится встречать в сложной военно-политической обстановке. Новый год остается не только доброй традицией, но и приобретает глубокий смысл, становясь символом надежд на мирное будущее, отметил министр.

По его словам, 2022-й год навсегда войдет в ратную летопись России, «наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом».

Особую признательность глава Минобороны выразил медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса строителям и волонтерам, а также всем неравнодушным россиянам, которые помогают укреплять обороноспособность страны.