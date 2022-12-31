РЗН. инфо рассказал, как провести новогодние праздники в Рязани
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с размахом — все пройдет без фейерверков и концертов. Однако будут и мероприятия, которые создадут праздничное настроение для рязанцев и гостей города.
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с размахом — все пройдет без фейерверков и концертов. Однако будут и мероприятия, которые создадут праздничное настроение для рязанцев и гостей города.
РЗН. инфо подготовил список семейных представлений, анимационных программ, экскурсий, выставок, мастер-классов и мест отдыха.
«Мастерская снеговика», «Зимний пикник», лыжи, олени и прогулки с аудиогидом — подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».