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РЗН. инфо рассказал, как провести новогодние праздники в Рязани
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с размахом — все пройдет без фейерверков и концертов. Однако будут и мероприятия, которые создадут праздничное настроение для рязанцев и гостей города.

В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с размахом — все пройдет без фейерверков и концертов. Однако будут и мероприятия, которые создадут праздничное настроение для рязанцев и гостей города.

РЗН. инфо подготовил список семейных представлений, анимационных программ, экскурсий, выставок, мастер-классов и мест отдыха.

«Мастерская снеговика», «Зимний пикник», лыжи, олени и прогулки с аудиогидом — подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».