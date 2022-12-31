Россиянам рассказали, на каких устройствах перестанет работать WhatsApp с 1 января

С 1 января 2023 года мессенджер WhatsApp прекратит поддержку гаджетов со старой версией операционных систем.

С 1 января 2023 года мессенджер WhatsApp прекратит поддержку гаджетов со старой версией операционных систем. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Устаревшими моделями считаются iPhone 5 и 5с, гаджеты компаний Sony, LG, Samsung и ряд других. Проверить актуальность версии ОС своего телефона можно в настройках. Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру будет закрыт, отметил Кузьменко.

Он добавил, что следует задуматься о покупке нового гаджета, если ваша модель смартфона устарела. Эксперт предупредил пользователей, что лучше не прибегать к «серым» способам обхода запретов мессенджера.

«Все подобные объявления имеют одну простую цель: ввести пользователя в заблуждение, завладеть его учетными данными и пользоваться ими в своих корыстных целях», — подытожил он.