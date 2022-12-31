Россиянам рассказали, как не попасться мошенникам при новогодних покупках

Россиянам рассказали, как уберечь средства от мошенников во период новогодних онлайн-покупок. Совет дал в беседе с РИА Новости гендиректор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

Россиянам рассказали, как уберечь средства от мошенников во период новогодних онлайн-покупок. Совет дал в беседе с РИА Новости гендиректор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

Для этого, по словам эксперта, стоит завести дополнительную карту, на которой будут храниться лишь небольшие суммы, и установить по ней лимит на снятие. Карта может быть виртуальной.

Он отметил, что в преддверии новогодних праздников растет число фишинговых и спам-атак. Пользователям должны быть особенно бдительными, чтобы не попасться в руки злоумышленников и не заразить свой смартфон вирусом.

Русинов также пояснил, что переходить по сомнительным ссылкам нельзя. Причем речь идет не только о мессенджерах, почтовых ящиках и соцсетях, но и о рекламных баннерах на сайтах. Нужно внимательно проверять адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты.

Не стоит забывать и о безопасности устройства. Защитное программное обеспечение заблокирует попытку перейти на фишинговый сайт или вредоносные рекламные баннеры, а также вовремя «поймает банковский троянец».

«Если смартфон заражен шпионскими программами, этими данными могут воспользоваться злоумышленники. Хотя мессенджеры постоянно обновляют свои системы безопасности, блокируя потенциально небезопасные ссылки и файлы, мошенники также не сидят на месте и совершенствуют свои методы и опасное ПО», — подытожил эксперт.