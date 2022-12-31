Путин выступил с новогодним обращением к россиянам в окружении военных

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин выступил в окружении военнослужащих. Он назвал ушедший 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира.

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин выступил в окружении военнослужащих. Он назвал ушедший 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира.

«Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции», — сказал Путин.

Он отметил, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях, а «защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками».

Он поблагодарил участников СВО за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой.