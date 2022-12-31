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Путин разрешил недружественным странам оплачивать валютой долги за газ
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий расчеты в иностранной валюте с недружественными странами при оплате или взыскании долга за поставки российского газа.

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий расчеты в иностранной валюте с недружественными странами при оплате или взыскании долга за поставки российского газа. Документ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена на основании подпункта „б“ пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте», — сообщается в документе.

Также отмечается, что оплата поступает на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Применять механизм планируется с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в Е. С. Однако на внебиржевые сделки он не распространяется.

По словам Путина, ни к чему хорошему это не приведет, а в случае если это нарушит контракты «Газпрома» с контрагентами, то Россия оставляет за собой право на ответ.

По новой схеме Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с «Газпромом».