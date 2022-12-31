Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса

Правительство продлило временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В сообщении добавляется, что временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания гумпомощи на основании решений правительства РФ, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Также ограничения не касаются товара, перемещаемого между частями территории России через другие страны.

В России с 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют ограничения на вывоз риса и рисовой крупы, которые ввели после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и поддержать стабильные цены на готовую продукцию.