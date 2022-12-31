Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года. Соответствующий документ опубликован на
В сообщении добавляется, что временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания гумпомощи на основании решений правительства РФ, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Также ограничения не касаются товара, перемещаемого между частями территории России через другие страны.
В России с 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют ограничения на вывоз риса и рисовой крупы, которые ввели после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и поддержать стабильные цены на готовую продукцию.