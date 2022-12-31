Минобороны объявило об окончании осеннего призыва 2022 года

В России завершился осенний призыв 2022 года. На службу отправились 120 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В России завершился осенний призыв 2022 года. На службу отправились 120 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В сообщении говорится, что с учетом мероприятий в рамках СВО на Украине в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий вносили корректировки. Призывные комиссии начали работу своевременно с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов из разных регионов в войска начались с 15 ноября.

Новобранцев перед отправкой к местам прохождения службы обеспечили повседневной формой одежды, банковскими и персональными электронными картами, несессерами.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — отметили в ведомстве.