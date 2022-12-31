Минобороны: из украинского плена вернулись 82 российских военных
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. Об этом
«Тридцать первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в ведомстве.
Всех освобожденных в Москву доставят на лечение и реабилитацию военно-транспортные самолеты. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Минобороны в последние недели уже сообщало о возвращении пленных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, через пять дней — еще 60.