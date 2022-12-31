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Минобороны: из украинского плена вернулись 82 российских военных
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

«Тридцать первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в ведомстве.

Всех освобожденных в Москву доставят на лечение и реабилитацию военно-транспортные самолеты. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Минобороны в последние недели уже сообщало о возвращении пленных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, через пять дней — еще 60.