Куда рязанцам обратиться за помощью при ЧП в новогоднюю ночь

Во время новогодних праздников часто происходят несчастные случаи. Поэтому РЗН. инфо публикует список телефонов аварийных служб, если что-то во время празднования пойдет не по плану.
Пожарно-спасательная служба — 01 или 112.
Полиция — 02 или 112.
Скорая медицинская помощь 03 или 112.
Дежурный ГИБДД — 29-74-54, 29-74-64.
Аварийно-спасательная служба МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани» — 112.
Аптечная справочная служба — 44-15-38.
Аварийная служба ООО «Лифтремонтсервис» — 44-09-91.
Оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ — 25-48-69.
Диспетчерская служба МП «Водоканал города Рязани» — 41-06-25.
Диспетчерская служба МУП «Рязанские городские распределительные сети» — 55-01-12.
Бюро несчастных случаев — 29-96-82.
Диспетчерская служба «Теплосети» — 34-05-44.