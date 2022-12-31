Куда рязанцам обратиться за помощью при ЧП в новогоднюю ночь

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Во время новогодних праздников нередко происходят несчастные случаи. Публикуем список телефонов аварийных служб, если что-то во время празднования пойдет не по плану.

Во время новогодних праздников часто происходят несчастные случаи. Поэтому РЗН. инфо публикует список телефонов аварийных служб, если что-то во время празднования пойдет не по плану.

Пожарно-спасательная служба — 01 или 112.

Полиция — 02 или 112.

Скорая медицинская помощь 03 или 112.

Дежурный ГИБДД — 29-74-54, 29-74-64.

Аварийно-спасательная служба МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани» — 112.

Аптечная справочная служба — 44-15-38.

Аварийная служба ООО «Лифтремонтсервис» — 44-09-91.

Оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ — 25-48-69.

Диспетчерская служба МП «Водоканал города Рязани» — 41-06-25.

Диспетчерская служба МУП «Рязанские городские распределительные сети» — 55-01-12.

Бюро несчастных случаев — 29-96-82.

Диспетчерская служба «Теплосети» — 34-05-44.