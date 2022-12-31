Губернатор Павел Малков подвел итоги уходящего года в спецпроекте РЗН. инфо

Губернатор Павел Малков подвел итоги уходящего года в спецпроекте РЗН. инфо. Он дал большое интервью, в котором рассказал о своих ожиданиях от губернаторства, что требует от своей команды и почему расстался с некоторыми руководителями.

Губернатор Павел Малков подвел итоги уходящего года в спецпроекте РЗН. инфо. Он дал большое интервью, в котором рассказал о своих ожиданиях от губернаторства, что требует от своей команды и почему расстался с некоторыми руководителями.

Павел Малков также поделился мыслями о дорожных проектах: судьбе солотчинского моста и строительстве его дублера, а также появлении Южного обхода и продолжении работы над Северным. В регионе планируют построить дорогу до ЦКАДа, чтобы добираться до аэропорта Домодедово за час сорок минут.

Также в интервью Павел Малков рассказал, почему попросил силовиков проверить работу Фонда капремонта, и о том, как, по его мнению, должна развиваться Рязань, чтобы в нее стремились приехать туристы.