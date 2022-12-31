Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
Вск, 01
Пнд, 02
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 73.98 31/12 08:00
Нал. EUR 71 / 73.98 30/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
Вчера 14:23
1 238
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 15:50
4 861
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 14:58
3 916
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
6 389
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Экс-начальник Ряжского лесничества предстанет перед судом за мошенничество
Бывшего начальника Ряжского лесничества будут судить по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Бывшего начальника Ряжского лесничества будут судить по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Ряжского лесничества. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что летом 2015 года начальник государственного казенного учреждения «Ряжское лесничество» обманом получил от сотрудника тылового подразделения одной из рязанских исправительных колоний 30 тысяч рублей за укрытие информации о якобы незаконной рубке лесных насаждений осужденными колонии.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.