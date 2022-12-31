Экс-начальник Ряжского лесничества предстанет перед судом за мошенничество

Бывшего начальника Ряжского лесничества будут судить по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Бывшего начальника Ряжского лесничества будут судить по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Ряжского лесничества. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что летом 2015 года начальник государственного казенного учреждения «Ряжское лесничество» обманом получил от сотрудника тылового подразделения одной из рязанских исправительных колоний 30 тысяч рублей за укрытие информации о якобы незаконной рубке лесных насаждений осужденными колонии.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.