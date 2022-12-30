Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего из-за скорых действий России
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета верховного главнокомандующего. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил «МК» со ссылкой на сайт офиса президента Украины.
На заседании представили доклады по оперативной ситуации на фронте. Украинские власти просчитывали возможные действия России в ближайшей перспективе, а также обсуждали обеспечение украинских подразделений на горячих участках вооружением и другими средствами.
Кроме того, на заседании обсудили, как можно защитить важные энергетические объекты Украины,