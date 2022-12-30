В зоне СВО погиб многодетный российский учитель
В Брединском районе Челябинской области в пятницу, 30 декабря, похоронили 42-летнего мужчину, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил портал
Мужчина до СВО работал учителем физкультуры в челябинской школе № 39. Он отправился в зону военных действий добровольцем.
Его супруга рассказала, что он работал учителем после окончания университета, а затем ушел в армию. Он заключил контракт на дальнейшую службу и до 2018 года служил в отряде спецназначения. Мужчина был разведчиком, каждый год ездил в Чечню в командировки, затем вышел на пенсию. До ухода на спецоперацию он трудился учителем физкультуры в школе Челябинска.
У мужчины осталось трое детей, им 13, девять лет и два года.
Его похоронили на его малой родине — в Брединском районе.