В зоне СВО погиб многодетный российский учитель

В Брединском районе Челябинской области в пятницу, 30 декабря, похоронили 42-летнего мужчину, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил портал 74.RU .

Мужчина до СВО работал учителем физкультуры в челябинской школе № 39. Он отправился в зону военных действий добровольцем.

Его супруга рассказала, что он работал учителем после окончания университета, а затем ушел в армию. Он заключил контракт на дальнейшую службу и до 2018 года служил в отряде спецназначения. Мужчина был разведчиком, каждый год ездил в Чечню в командировки, затем вышел на пенсию. До ухода на спецоперацию он трудился учителем физкультуры в школе Челябинска.

У мужчины осталось трое детей, им 13, девять лет и два года.

Его похоронили на его малой родине — в Брединском районе.