Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
Вск, 01
Пнд, 02
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Нал. EUR 69.11 / 73.98 30/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
Вчера 14:23
779
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 15:50
4 499
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 14:58
3 563
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
6 039
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В зоне СВО погиб многодетный российский учитель

В Брединском районе Челябинской области в пятницу, 30 декабря, похоронили 42-летнего мужчину, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил портал 74.RU.

Мужчина до СВО работал учителем физкультуры в челябинской школе № 39. Он отправился в зону военных действий добровольцем.

Его супруга рассказала, что он работал учителем после окончания университета, а затем ушел в армию. Он заключил контракт на дальнейшую службу и до 2018 года служил в отряде спецназначения. Мужчина был разведчиком, каждый год ездил в Чечню в командировки, затем вышел на пенсию. До ухода на спецоперацию он трудился учителем физкультуры в школе Челябинска.

У мужчины осталось трое детей, им 13, девять лет и два года.

Его похоронили на его малой родине — в Брединском районе.